Gminę Czermin odwiedzili samorządowcy z... gminy Czermin

Z wizytą do gminy Czermin położonej w powiecie pleszewskim przyjechali samorządowcy z gminy Czermin leżącej w województwie podkarpackim. Delegacja, w skład której weszli: wójt Sławomir Sidur, przedstawiciele Rady Gminy oraz organizacji pozarządowych spotkała się z gospodarzem naszego samorządu Sławomirem Spychajem, a także radnymi i przedstawicielami straży. Goście mieli okazję zobaczyć Urząd Gminy oraz remizę OSP w Czerminie. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i nawiązania współpracy.

- Myśleliśmy o tym od wielu lat. To było nasze wspólne marzenie, że kiedyś się spotkamy i porozmawiamy. Dzieli nas dość znaczna odległość, więc wcześniej rozmawialiśmy telefonicznie, wymienialiśmy się listami, zarówno celowo, jak i przypadkiem - mówi Sławomir Spychaj. 304 - to końcówka kodu pocztowego wspólna dla obu gmin. Pomyłki więc zdarzały się często. - Różne cuda z pocztą się działy. Listy polecone, przesyłki, materiały zamiast do nas trafiały do nich lub odwrotnie. Nawet zaproszenia na wesela docierały nie do tej gminy, do której powinny - dodaje. Gospodarz wielkopolskiego Czermina podkreśla, że oba samorządy wiele łączy. Mają choćby podobną powierzchnię czy stan ludności.