Gmina Pleszew. Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze Agromarsz 2022. Tłumy zwiedzających odwiedziły Marszew

Na osoby, które pojawiły się na terenach wystawowych WODR w Marszewie czekał najnowszy sprzęt rolniczy, oferta producentów pasz, stoiska instytucji rolniczych, koncert orkiestry dętej „Happy Marszew Band”, pokaz cięcia oraz kształtowania drzewek i krzewów, a także kiermasz ogrodniczy z bogatym wyborem drzewek i krzewów owocowych, róż, traw, bylin, cebulek kwiatowych, nasion warzyw oraz kwiatów rabatowych. Kupić można było dosłownie wszystko. Wystawcy oferowali również odzież, perfumy, biżuterię czy ozdoby wielkanocne.

- Cieszę się, że po dwóch latach znów możemy spotkać się na żywo. Impreza, które była nieodłącznym elementem kalendarza wydarzeń organizowanych przez WODR wraca do Marszewa. To doskonała okazja, aby porozmawiać w gronie fachowców o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. To także szansa nawiązania kontaktów, które mam nadzieję, że zaowocują w przyszłości ku dobru poszczególnych gospodarstw i indywidualnych rolników. Miłośnicy ogrodnictwa po raz kolejny mają okazję zaopatrzyć się w wiele pięknych roślin, ale również uzyskać fachowe porady - mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.