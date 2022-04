Gmina Pleszew. Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze Agromarsz już w niedzielę! Co będzie działo się w Marszewie?

W niedzielę, 3 kwietnia 2022 roku, w Marszewie odbędą się Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Najnowszy sprzęt rolniczy, oferta producentów pasz, stoiska instytucji rolniczych oraz kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które pojawią się na terenach wystawowych WODR w Marszewie.

- To doskonała okazja, aby porozmawiać w gronie fachowców o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. To również możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu przez osoby, które nie zajmują się rolnictwem na co dzień - mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.