Gmina Pleszew. Piekarzew. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Jedna osoba trafiła do szpitala

W Piekarzewie samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie

W Piekarzewie samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 czerwca 2022 roku, przed godziną 4. - Pojazdem podróżowały dwie osoby. W momencie dotarcia na miejsce pierwszych zastępów znajdowały się na zewnątrz. Strażacy udzielili im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zastęp ratownictwa medycznego zdecydował o przetransportowaniu jednej z osób do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim - mówi st. kpt. Paweł Mimier, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Jak doszło do zdarzenia? - 25-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, kierując bmw, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Sytuacja miała miejsce na łuku drogi. 16-letnia pasażerka pojazdu z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.