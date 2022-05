Gmina Pleszew. Pełen atrakcji XII Festyn Rodzinny w Taczanowie Drugim

XII Festyn Rodzinny w Taczanowie Drugim

Po dwóch latach przymusowej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, w Taczanowie Drugim znów odbył się festyn rodzinny. Do wspólnej zabawy zaprosiła Rada Rodziców oraz pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino. - Mimo zmiennej aury bawiliśmy się świetnie, a wszystkie atrakcje przebiegły zgodnie planem - podkreślają organizatorzy. Co działo się w sobotę, 21 maja 2022 roku, na szkolnym boisku? W programie festynu znalazły się pokazy strażackie, policyjne i ratownicze, występy artystyczne czy stoiska tematyczne. Na najmłodszych czekały dmuchańce. Dużym powodzeniem cieszył się kącik dla smakoszy. Do wygrania były atrakcyjne nagrody rzeczowe. To była dwunasta edycja imprezy.