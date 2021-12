Gmina Pleszew. Nowe stroje dla młodych piłkarzy LZS-u Kuczków

LZS Kuczków oprócz rywalizacji w rozgrywkach ligowych, chce jak największą liczbę młodych ludzi zarażać pasją do piłki nożnej. Klub już od dłuższego czasu prowadzi treningi dla dzieci. Młodzież na boisko wybiega w identycznych koszulkach, jakie do dyspozycji ma zespół seniorów. Przypomnijmy, że stroje nawiązują do historii klubu i miejscowości oraz zawierają elementy bezpośrednio kojarzące się z miejscem powstania LZS-u. Na przodzie koszulki widnieje pałac w Kuczkowie, a z tyłu wkomponowany został znak wodny, którym jest herb klubu.

Podczas ostatnich zajęć młodzież zaprezentowała się za to w nowych dresach sportowych. - Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, którzy byli głównymi sponsorami. Dziękujemy również władzom powiatu pleszewski na czele ze starostą Maciejem Wasielewskim oraz wicestarostą Damianem Szwedziakiem za otrzymane wsparcie finansowe. Zawodnicy w nowych dresach prezentują się wybornie - mówi prezes klubu Tobiasz Reimann. Oczywiście podczas sesji zdjęciowej nie mogło zabraknąć Mikoliona, klubowej maskotki.