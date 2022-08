Gmina Pleszew. Miejsko-gminne dożynki już w niedzielę. Poznajcie tegorocznych starostów i asystentów

Miejsko-gminne dożynki już w niedzielę. Poznajcie tegorocznych starostów i asystentów

Już w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku, odbędą się Pleszewskie Dożynki Miejsko-Gminne w Rokutowie. Uroczystości rozpocznie msza święta, która o godzinie 14 zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Grodzisku. Dalszą część święta plonów zaplanowano przy sali wiejskiej w Rokutowie. Obrzęd dożynkowy zaprezentuje Zespół Tańca Ludowego "Cybinka" z Grodziska Wlkp. i kapela "Po zagonach". Ostatni punkt wydarzenia stanowi zabawa taneczna.

Kto poniesie dożynkowy chleb i wieniec? Poznajcie tegorocznych starostów i asystentów.

Starostą będzie 29-letni Patryk Juszczak z Grodziska, absolwent technikum rolniczego w Marszewie. Młody rolnik w 2012 r. przejął gospodarstwo po swoich dziadkach i prowadzi je z pomocą młodszego brata. Obecnie obrabia 105 hektarów własnych i w dzierżawie. Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą. Uprawia kukurydzę na ziarno, rzepak, ziemniak jadalny i zboża. W hodowli przoduje bydło opasowe – obecnie 70 sztuk, ale jest także 25 loch w cyklu zamkniętym. Patryk myśli o rozbudowie gospodarstwa i już podjął ku temu działania. W pracy wspiera go żona Izabela. Mężczyzna przyznaje, że gospodarstwo i wszystko, co związane z ziemią, to jego pasja. Czasu wolnego pozostaje niewiele, ale zawsze spędza go z roczną córką Gabrielą.