Gmina Pleszew. Mały Wojownik przeszedł przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku kostnego. To nie koniec walki. Jak pomóc?

Hubert przeszedł przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku

1 grudnia 2021 roku Hubertowi przeszczepiono 5 milionów komórek w 3 wlewach. - Od wczoraj Hubi czuje się gorzej, wyniki się wyzerowały, pojawiła się temperatura, podkrwawianie z nosa i krwiste wymioty, boli buzia, gardło i przełyk. Hubi od kilku dni nic nie je i nie pije. Schudł już prawie 2 kg, a to dla dziecka bardzo dużo. Wczoraj przetaczaliśmy płytki krwi, lecz nie odbiły się i nie wzrosły prawie wcale, dlatego dziś też będziemy przetaczać. Dzieje się to, na co lekarze już nas przygotowywali. Chemia zaczyna działać i wychodzić. Zaczynają się trudne dni, po to, aby niedługo mogło być lepiej - pisała 8 grudnia mama chłopca.

5 dni później płytki wciąż nie chciały się odbić i znów je było trzeba przetaczać. Chłopiec dostał silną reakcję alergiczną na płytki, ale pielęgniarki szybko zareagowały i podały leki.