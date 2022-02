Gmina Pleszew. Kolizja w Łaszewie. Wpadł w poślizg, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia

Kolizja w gminie Pleszew

W sobotę, 12 lutego 2022 roku, o godzinie 10.40 doszło do kolizji w miejscowości Łaszew w gminie Pleszew. - Kierowca peugeota, 38-letni mieszkaniec gminy Gołuchów, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z fordem - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Sprawca został ukarany mandatem karnym.