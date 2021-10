Gmina Pleszew. Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze w Marszewie przyciągnęły tłumy zwiedzających

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze w Marszewie

Jednym z głównych wydarzeń targów AGROMARSZ, które w tym roku przebiegały pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie”, była prezentacja 18 odmian kukurydzy pochodzących od trzech hodowców. Jednocześnie uczestnicy targów mogli zapoznać się z usługą Poldrony, która zakłada wykorzystanie dronów do biologicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. - Poldrony to doskonały przykład, jak nowoczesna technologia może pomóc w pracy rolników oraz być wdrażana do polskiego rolnictwa – nie ma wątpliwości Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas targów odbył się pokaz florystyczny „W barwach jesieni” oraz I Piknik Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych, podczas którego miała miejsce prezentacja różnorodnych przetworów. Rozstrzygnięto również konkurs „Skarby Wielkopolskiej Spiżarni”. W kategorii przetwory wytrawne/słone/pikantne wygrało KGW Zielniczki. W kategorii przetwory słodkie najlepsze okazało się KGW w Słopanowie.