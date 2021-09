Gmina Pleszew. Jesienne targi AGROMARSZ już w niedzielę. Co będzie działo się w Marszewie?

Jednym z głównych wydarzeń podczas targów AGROMARSZ będzie prezentacja 18 odmian kukurydzy pochodzących od trzech hodowców. Jednocześnie uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z usługą Poldrony, która zakłada wykorzystanie dronów do biologicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. - Poldrony to doskonały przykład, jak nowoczesna technologia może pomóc w pracy rolników oraz być wdrażana do polskiego rolnictwa – nie ma wątpliwości Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas targów odbędzie się także pokaz florystyczny „W barwach jesieni” oraz piknik wielkopolskich kobiet gospodarnych, podczas którego będzie miała miejsce prezentacja różnorodnych przetworów. Ponadto w programie targów zaplanowano także nagrodzenie zwycięzców konkursu „Lato w ogrodzie” oraz „Skarby wielkopolskiej spiżarni”.

– Jesienne targi AGROMASZ na stałe wpisały się już w kalendarz organizowanych przez nas wydarzeń. Mamy nadzieję, że zbliżająca się impreza będzie świetną okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. To ostatnie tego typu przedsięwzięcie w tym roku organizowane przez WODR, więc tym bardziej zachęcam wszystkich do przybycia - mówi Jacek Sommerfeld.