Gmina Pleszew. IV rodzinny spływ kajakowy sołectwa Kuczków

IV rodzinny spływ kajakowy sołectwa Kuczków

21 kajaków, a w nich 42 osoby. Wszyscy pokonali ponad 20-kilometrową trasę z Jastrzębnik w gminie Blizanów do Chocza w ramach rodzinnego spływu zorganizowanego przez sołectwo Kuczków. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia. W przypadku dwóch pierwszych uczestnicy spotykali się w Bogusławiu i płynęli do Nowej Wsi, tym samym pokonywali odcinek liczący 16 kilometrów. 12 miesięcy temu organizatorzy zdecydowali się na zmianę trasy. Start wyznaczono w Jastrzębnikach, a metę w Choczu. W lipcu 2022 roku kajakarze pokonali ten sam odcinek.