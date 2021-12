Gmina Pleszew. Burmistrz podjął decyzję w sprawie budowy fermy drobiu w Marszewie

Od kilku lat na terenie Marszewa funkcjonują dwa kurniki. Planowana inwestycja zakładała rozbudowę fermy do sześciu kurników. Obsada miałaby być wymienia siedem razy w roku. W jednym rzucie w kurnikach byłoby około 245 tys. sztuk zwierząt. Rocznie dałoby to liczbę ponad 1,7 miliona. Mieszkańcy od początku byli przeciwni inwestycji, czemu dali wyraz m.in. podczas rozprawy administracyjnej.

- Obawiamy się o spadek ciśnienia wody, o ptasią grypę, oto jak i gdzie utylizowane będą padłe kurczaki - wymieniała kolejne elementy sołtys Katarzyna Trawińska. - Zapach będzie rozprzestrzeniał się dużo dalej niż to, co znajduje się w państwa projektach. Kupując tutaj działki mieliśmy obiecane ciszę, spokój, czyste powietrze, a już na samym początku musieliśmy walczyć ze spopielarnią, a teraz z falą kurczaków - podkreślała jedna z mieszkanek Marszewa. - Co ze szkołą? Jak w takich warunkach ma się uczyć młodzież, nauczyciele pracować, a my mieszkać? - dopytywała kolejna osoba.