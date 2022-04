Gmina Pleszew. 20-latka straciła panowanie nad samochodem i wjechała do rowu

Kolizja w Marszewie. 20-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu

We wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, doszło do kolizji drogowej w Marszewie. - O godzinie 22.20 mieszkanka gminy Gizałki, kierując samochodem marki Citroen, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Oprócz pojazdu, uszkodzeniu uległy znaki drogowe. 20-latka została ukarana mandatem karnym.