Gmina Gołuchów. Żubry z gołuchowskiej hodowli pojechały do Hiszpanii

Gołuchowskie żubry zamieszkają w zagrodzie w Segowii, która jest położna na wyżynnym terenie o powierzchni ponad 100 ha. Opiekuje się nią European Bison Conservation Center in Spain od lat wspierające rozwój półwolnych hodowli żubra w Hiszpanii.

Na Półwysep Iberyjski oprócz zwierząt z Gołuchowa, pojechały również 2 samice z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 2 samce z Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach oraz 3 samice ze stada w Pszczynie Jankowicach.

Plan podróży obejmował zbiorczy załadunek w Pszczynie oraz przejazd przez Niemcy i Francję. Przyjazd do miejsca docelowego w Hiszpanii miał miejsce 12 stycznia 2022 r. w godzinach wieczornych. To działanie ma na celu tworzenie nowych i wspieranie już istniejących stad żubrów w Europie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa tych zwierząt niezbędne jest utworzenie tzw. metapopulacji, czyli wielu rozproszonych stad, które są od siebie odizolowane. Minimalizuje to ryzyko przenoszenia wielu chorób, na które żubry – z uwagi na niską zmienność genetyczną – są wyjątkowo podatne - informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.