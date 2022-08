Gmina Gołuchów. Zlot starych ciągników w Kucharach znów przyciągnął tłumy

II zlot starych ciągników w Kucharach

W niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku, w Kucharach odbył się drugi zlot starych ciągników, który podobnie jak 12 miesięcy temu, przyciągnął do gminy Gołuchów tłumy. – Frekwencja dopisała. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To dla nas sygnał, że warto organizować tę imprezę i na pewno będziemy chcieli ją kontynuować w kolejnych latach – mówi Leszek Zdunek, naczelnik OSP Kuchary. To właśnie ta jednostka wspólnie z Michałem Balcerem, Andrzejem Biesiadą i Robertem Smółką przygotowała całe przedsięwzięcie.

W niedzielne popołudnie w Kucharach można było zobaczyć traktory wyprodukowane przed 1990 r. Ursus c328 z 1966 r., Zetor 8718 z 1974 r., Ursus C-330 z 1975 r., Ursus C-328 z 1965 r. - m. in. takie pojazdy pojawiły się na zlocie. – Zawitał do nas również kombajn zbożowy Vistula z 1964 roku, który można powiedzieć, że jest już zabytkiem – podkreśla Leszek Zdunek.