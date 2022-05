Gmina Gołuchów. XV Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. red. Andrzeja Zalewskiego. Znamy zwycięzców!

XV Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. red. Andrzeja Zalewskiego rozstrzygnięty!

27 maja 2022 roku w Muzeum Leśnictwa – Powozowni poznaliśmy laureatów XV Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. red. Andrzeja Zalewskiego zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Przypomnijmy, że krasomówcza zabawa była skierowana do osób potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie. W tegorocznej edycji chętni musieli przygotować gawędy własnego autorstwa, nagrać swoje wystąpienie w formie wideo i przesłać je organizatorom. Tematem mogły być zarówno osobiste przeżycia, jak i to, co podpowiada wyobraźnia.

Wysiłki uczestników oceniło jury w składzie: