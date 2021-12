Gmina Gołuchów. Wypadek w Kucharkach. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek w Kucharkach

29 grudnia 2021 roku w Kucharkach doszło do zderzenia dwóch pojazdów. - Kierowca volskwagena podczas wyprzedania renault nie dostosował prędkości do warunków drogowych i zderzył się z jadącą z przeciwka skodą fabia - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. - Niestety, wypadek okazał się poważny w skutkach. - Kierująca skodą fabia trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała - podkreśla policjantka.