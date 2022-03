Gmina Gołuchów. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gołuchowie powiększyło swoje szeregi. Nowi ratownicy złożyli ślubowanie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gołuchowie powiększyło swoje szeregi. Nowi ratownicy złożyli ślubowanie

11 marca 2022 roku w sali bankietowej Ewa w Pleszewie z inicjatywy Zarządu Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie odbyło się spotkanie członków organizacji, podczas którego w jej szeregi przyjęto nowe osoby.

Legitymację WOPR otrzymali: Gabriela Juszczak, Nikola Luźniarek, Miłosz Urbaniak i Paweł Stodolny - pierwsza trójka zdobyła również tytuł młodszego ratownika. Kurs ratownika wodnego ukończyli: Aleksandra Adamczak, Marta Kołodziejczak, Michał Kwiatek, Klaudiusz Niewiada, Jarosław Pinkowski, Mikołaj Rybarczyk oraz Patrycja Sobierajczyk. Po wręczeniu legitymacji, zaświadczeń, strojów wszystkie te osoby złożyły ślubowanie. - Do naszego grona dołączyli również doświadczeni ratownicy wodni, między innymi Michał Grynda, który włączył się w zimową akcję profilaktyczną przeprowadzając liczne prelekcje w szkołach na terenie powiatu kaliskiego - opowiada Dominik Kołaski, prezes gołuchowskiego WOPR-u.

W sumie do organizacji należą 63 osoby, z czego 52 to ratownicy wodni. 34 członków posiada patent sternika motorowodnego. Są również osoby, które mogą pochwalić się kwalifikacjami płetwonurka oraz patentem żeglarskim. 6 członków to stażyści Zabezpieczenia Śródlądowych Regat Żeglarskich. W rodzinie WOPR-u jest również 18 instruktorów pływania, 14 ratowników medycznych i 1 pielęgniarz.