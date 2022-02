Gmina Gołuchów. W terenie zabudowanym jechał ponad 100 km/h. Policjanci zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy i ukarali mandatem

Znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy

Kolejny kierowca znacznie przesadził z prędkością i został za to srogo ukarany. Tym razem padło na 22-latka, który przez gminę Gołuchów pędził z prędkością ponad 100 km/h. Na jego drodze "stanęli" policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Mundurowi w miejscowości Karsy, w obszarze zabudowanym, zmierzyli młodemu kierowcy nissana prędkość. Wynik? 111 km/h. Kara? Mandat w wysokości 2 tysięcy złotych i zatrzymane prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Ci, którzy do tych próśb się nie stosują i zostają przyłapani przez funkcjonariuszy, słono za to płacą. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator.

Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h płacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.