Gmina Gołuchów. Uczniowie szkoły w Gołuchowie powitali wiosnę biorąc udział w mobilnych grach terenowych

Uczniowie szkoły w Gołuchowie powitali wiosnę biorąc udział w mobilnych grach terenowych

Mobilne gry terenowe. Jak dołączyć?

Gra terenowa to aktywna i samodzielna forma spędzania czasu. Podczas zabawy uczestnik może sprawdzić swoją orientację w terenie, umiejętność czytania mapy, a także korzystanie z urządzeń GPS. Żeby dołączyć do gry należy pobrać aplikację ActionTrack za pośrednictwem App Store (smartfony z systemem iOS) lub Sklepu Play (smartfony z systemem Android). Po jej uruchomieniu wybieramy opcję „Zeskanuj kod dołączenia” i skanujemy udostępniony kod QR. To umożliwi nam pobranie i uruchomienie gry.