Gmina Gołuchów. Silny wiatr nie stanowił dla nich przeszkody. Morsowali i wspierali WOŚP

Morsowanie w Gołuchowie

W niedzielne popołudnie miłośnicy zimowy kąpieli tradycyjnie spotkali się nad gołuchowskim zalewem. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, mimo bardzo silnego wiatru, nie zrezygnowali z wejścia do wody. Oczywiście wpierali również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A nad ich bezpieczeństwem czuwali ratownicy wodni i członkowie WOPR Gołuchów, którzy prowadzili również naukę pierwszej pomocy.

Przypomnijmy, że podczas 30. Finału WOŚP w całym kraju wspólnie zbieramy pieniądze na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Fundacja planuje zakupić m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.