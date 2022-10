Gmina Gołuchów. Promowali Gołuchów w całej Polsce i Europie! GCK podsumował 7. edycję akcji "Przyjeżdżajcie do Gołuchowa"

Promowali Gołuchów w całej Polsce i Europie! GCK podsumował 7. edycję akcji "Przyjeżdżajcie do Gołuchowa"

Już po raz siódmy Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek" zaprosiło mieszkańców i sympatyków do akcji promocyjnej przebiegającej pod hasłem "Przyjeżdżajcie do Gołuchowa". - W tegorocznej edycji wzięło udział kilkanaście osób, ale nasze ulotki dotarły do kilkuset miejsc w Polsce i za granicą - opowiada Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektorka GCK. Wśród odwiedzanych miejsc można wymienić chociażby: Szczecin, Kraków, Częstochowę, Olkusz, Pszczynę, Bielsko-Białą, Głuchołazy, Wadowice, Grunwald, Mikołajki, Giżycko, Gdańsk, Sopot, Gdynię, Łebę, Kętrzyn, Międzyzdroje, Świnoujście, Ostrzeszów, Toruń, Wałbrzych oraz…. Berlin i Wenecję.