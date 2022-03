Gmina Gołuchów. Potrafisz w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie? Ten konkurs jest dla Ciebie! Zaprasza OKL w Gołuchowie

Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w piętnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, która odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2022 roku.

- Krasomówczy konkurs jest propozycją dla osób potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie. Celem zabawy jest szerzenie leśnej wiedzy, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec przyrody, zachęcanie do częstego korzystania z uroków polskich lasów - opowiada Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji i Informacji w gołuchowskim OKL-u.

Tegoroczna formuła polega na przygotowaniu gawędy własnego autorstwa, nagraniu swojego wystąpienia w formie wideo oraz przesłaniu do organizatora. Tematem mogą być osobiste przeżycia, jak i to, co podpowiada wyobraźnia. Na zgłoszenia uczestników Ośrodek Kultury Leśnej czeka do 31 marca, a na nagrane gawędy do 22 kwietnia. 27 maja na stronie internetowej wyemitowane zostaną nadesłane filmy, a dzień później w Gołuchowie zaplanowano uroczyste wręczenie nagród. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.