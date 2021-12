Gmina Gołuchów. "Pochylając się nad Bożym Stworzeniem". Nowa książka wydana nakładem Ośrodka Kultury Leśnej

"Pochylając się nad Bożym Stworzeniem"

Jak podaje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie "Pochylając się nad Bożym Stworzeniem" to zbiór rozważań i myśli poszukujących harmonii pomiędzy życiem człowieka a trwałością otaczającej go przyrody. - Artykuły znakomitych autorów, reprezentujących ośrodki naukowe m.in. z Warszawy, Poznania, Lublina i Torunia, tworzą wspólną płaszczyznę poznawczą dla nauk przyrodniczych oraz teologii i filozofii. Ponieważ natura jest ściśle złączona z religią czy kulturą, pomagają ponadto spojrzeć na fenomen Stworzenia w sposób całościowy - mówi Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji i Informacji w OKL-u. Książka podzielona jest na cztery części: zrozumienie przyrody przez pryzmat teologii i filozofii, relacja człowiek – przyroda z perspektywy chrześcijańskiej, dylematy społeczne, leśnictwo i łowiectwo a kościół katolicki, które poprzedza przedmowa redaktora naukowego profesora Dariusza J. Gwiazdowicza. - Publikacja wielokrotnie odsyła czytelnika do źródeł, poszerza jego wiedzę, a także zachęca do dalszych poszukiwań i zgłębienia tematu - podkreśla Alicja Antonowicz.