Gmina Gołuchów. Pasjonaci zabytkowej motoryzacji zainaugurowali sezon w Jedlcu

Pasjonaci zabytkowej motoryzacji zainaugurowali sezon w Jedlcu

W sobotę, 26 marca 2022 roku, do Jedlca w gminie Gołuchów po raz kolejny zawitała Klasyczna Calisia, czyli grupa ludzi, których połączyła wspólna pasja, i która przypomina wszystkim kochającym motoryzację, że to, co minione, wcale nie musi zostać zapomniane. Na boisku sportowym miłośnicy starych pojazdów zainaugurowali sezon. Pogoda może nie była wymarzona, ale uczestnicy zlotu cieszyli się, że mogli spotkać się po zimowej przerwie i wspólnie spędzić czas. To było pierwsze, ale nie ostatnie tegoroczne wydarzenie w Jedlcu z zabytkowymi pojazdami w roli głównej.