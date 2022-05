Gmina Gołuchów. Noc Muzeów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Nocne zwiedzanie wystaw w Muzeum Leśnictwa

Noc Muzeów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

21 maja 2022 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprosił na nocne zwiedzanie wystaw w Muzeum Leśnictwa. Goście mogli obejrzeć najnowsze wystawy czasowe, jak i stałe ekspozycje.

- Na wystawie „Las jako życie. Kod kulturowy pasterstwa beskidzkiego" można było dowiedzieć się m.in. o tym, jak szerokie znaczenie dla górali Beskidu Śląskiego miało, i ma do dzisiaj, drewno. Goście zaglądali do koliby, czyli szałasu, który był centrum życia pasterskiego, oglądali formy do wyrobu serów, poznawali zależności występujące w przyrodniczym ekosystemie, w tym rolę wilka i innych dzikich zwierząt. Cenne uzupełnienie i komentarz do wystawy w postaci informatora, zawierającego artykuły na temat historii, dziedzictwa kulturowego i przyrody Beskidu Śląskiego odwiedzający mogli zakupić w muzealnym sklepie - opowiada Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji Informacji w Ośrodku Kultury Leśnej.