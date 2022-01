Gmina Gołuchów. Nie żyje Andrzej Wojcieszak, wieloletni członek Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"

Nie żyje Andrzej Wojcieszak, wieloletni członek Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"

30 października 2021 roku Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" świętował 50-lecie. Podczas jubileuszowego koncertu na szczególne wyróżnienie i wielkie owacje zasłużył Andrzej Wojcieszak, który od samego początku aktywnie działał w zespole. - Atmosfera w naszej grupie była i jest bardzo dobra. Dla mnie to wielka przyjemność, że mogę przyjść i grać. To jest taka odskocznia od codzienności – podkreślał niedawno na naszych łamach. Minęły zaledwie dwa miesiące i niestety pana Andrzeja nie ma już wśród nas. - Rok rozpoczynamy wyjątkowo smutną informacją o śmierci wieloletniego członka naszego zespołu Andrzeja Wojcieszaka. Ponad pół wieku aktywnie działał w zespole jako solista i muzyk grający na bębnie. Jedna z osób, które tworzyły zespół od samego początku. Jego radosna osobowość, poczucie humoru oraz miłość do kultury ludowej na zawsze pozostaną w naszych sercach. Łączymy się w bólu z rodziną - informuje w mediach społecznościowych Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Tursko".