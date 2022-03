Gmina Gołuchów. Morsy świętowały Dzień Kobiet

Morsy świętowały Dzień Kobiet

W niedzielę, 6 marca 2022 roku, morsy z Pleszewa, Gołuchowa, Kalisza i okolic spotkały się nad gołuchowskim zalewem. Punktualne o godzinie 12, po krótkiej rozgrzewce, miłośnicy zimowych kąpieli z uśmiechami na twarzach "wskoczyli" do wody. Jako że spotkanie wypadło zaledwie dwa dni przed Dniem Kobiet, to nic dziwnego, że to właśnie panie były w centrum uwagi. Po wyjściu z wody czekały na nie piękne róże. Nad bezpieczeństwem morsów tradycyjnie czuwali ratownicy w Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie.

Coraz więcej osób docenia tę formę rekreacji jako sposób na poprawę swojej odporności i dobre samopoczucie. - Morsowanie zwiększa odporność, poprawia wydolności układu sercowo-naczyniowego oraz polepsza ukrwienia skóry. Kąpiele w zimnej wodzie są również pomocne w walce z różnorodnymi chorobami dermatologicznymi i alergicznymi - zapewniają miłośnicy zimowych kąpieli. Morsy z Gołuchowa to jedna z najliczniejszych tego rodzaju grup nie tylko w Wielkopolsce. Co tydzień, w samo południe, z lodowatej kąpieli korzysta kilkadziesiąt, a bywa, że grubo ponad setka osób. Często morsowaniu towarzyszy tematyczna impreza. Choćby niedawno bawiono się w klimacie lat 80, wcześniej po królewsku obchodzono święto Trzech Króli. Wymieniać można długo. Morsy chętnie wspierają również akcje charytatywne, m.in. kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.