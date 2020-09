Gmina Gołuchów mobilizacja! Spalamy kalorie - podsumowanie tegorocznej akcji

- Była to rekordowa rywalizacja w porównaniu z dotychczasowymi akcjami. Aż 48 uczestników „spaliło” równowartość kaloryczną ponad 3 000 Hamburgerów z McDonalda oraz przebyło wspólnie odległość z Gołuchowa do … No właśnie! To ponad 16 tysięcy kilometrów! - informuje Tomasz Karoń, gołuchowski radny i pomysłodawca akcji.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć upominków dla dzielnych biegaczy. Pakiety promocyjne, ufundowane zostały przez GCK ,,Zamek”, torby sportowe przez Klub Radnych Niezależnych, a bilety wstępu przez GOTiS.

Pakiety promocyjne otrzymują:

- p. Grzegorz Wojcieszak

- p. Małgorzata Groch

Upominki wylosowali:

- p. Iwona Razik – torba sportowa

- p. Mateusz Szymoniak – torba sportowa

- p. Paweł Stasiecki – wejściówka na park linowy

- p. Natalia Góralczyk – wejściówka na park linowy

- p. Roman Dobrzyński – poduszka „emotka”

Nagrody do odbioru w GCK Zamek w Gołuchowie, ul Lipowa 1.