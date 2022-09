Gmina Gołuchów. Konkurs rozstrzygnięty. Imiona dla młodych żubrów wybrane!

Konkurs rozstrzygnięty. Imiona dla młodych żubrów wybrane!

W 2022 roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt w Gołuchowie do stada dołączyły dwa żubry. Pierwszy to byczek urodzony 14 maja, którego rodzicami są Pogaj i Podusta, drugi to krówka urodzona 3 czerwca. Jej rodzicami są Pogaj i Poinsencja II.

Z tej okazji Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie tradycyjnie zorganizował konkurs na imiona dla zwierząt. Każdy chętny mógł nadesłać swoje propozycje. Należało jednak pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o tym, że imię musi zaczynać się od liter „Po”, co jest wymogiem regulowanym przez Księgę Rodowodową Żubrów, a największą szansę na wygraną mają te oryginalne, wcześniej nieużyte przez hodowców.

Jak informuje OKL od 446 osób wpłynęło aż 1630 nazw (818 dla krówki, 812 dla byczka). Do drugiego etapu zakwalifikowało się 413 oryginalnych imion dla samca oraz 406 oryginalnych imion dla samicy, które nie były jeszcze wykorzystane przed hodowców.