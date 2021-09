Gmina Gołuchów. Konkurs na imię dla małego żubra rozstrzygnięty!

Konkurs na imię dla małego żubra rozstrzygnięty!

- Żubr, który przyszedł na świat 9 maja 2021 roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt w Gołuchowie będzie nosił imię Porest. Tym samym wygrała propozycja zgłoszona przez Agatę Tomczak z Gaci Kaliskiej, która - podobnie jak 849 innych osób - spróbowała swoich szans w zabawie - mówi Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji i Informacji w Ośrodku Kultury Leśnej.

W sumie do organizatora konkursu wpłynęło 1699 propozycji imion. W pierwszym etapie oceny wyeliminowano te, które nie spełniały warunków regulaminu i te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Do finału zakwalifikowało się 775 imion i to właśnie spośród nich Porest, nawiązujący do słowa restytucja, został wybrany.

- Termin restytucja oznacza przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wyginięciem. Losy żubra na początku XX wieku wydawały się być przesądzone. Ostatni osobnik żyjący na wolności w Puszczy Białowieskiej został zabity przez kłusownika w 1919 roku. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniej współpracy naukowców i pasjonatów z wielu krajów, bazując na zwierzętach żyjących w ogrodach zoologicznych, udało się przywrócić żubry naturalnemu środowisku. Polska odegrała wiodącą rolę w procesie restytucji oraz ochrony gatunku Bison bonasus. Po przeszło stu latach na terenie naszego kraju żyje ponad dwa tysiące tych zwierząt (stan na koniec 2020 roku – 2316) - mówi Alicja Antonowicz. Porest kojarzy się także ze słowami forest i rest, czyli las i odpoczynek.