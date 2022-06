Gmina Gołuchów. Festyn Gołuchowski. Big Cyc i nie tylko. Co będzie działo się nad zalewem?

Festyn Gołuchowski już 25 czerwca. Wystąpi m.in. Big Cyc

Festyn Gołuchowski zbliża się wielkimi krokami. Co w sobotę, 25 czerwca 2022 roku, będzie działo się na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu? Zabawa rozpocznie się o godzinie 18 prezentacją zespołów muzycznych. 60 minut później zaprezentuje się Orkiestra Dęta OSP Kościelna Wieś.

Kolejny punkt programu stanowi koncert rockowego zespołu Kondor.300, grającego autorskie utwory. Piosenki w głównej mierze powstały na przełomie lat 80. i 90. Niektóre z kompozycji zostały zmodyfikowane i dostosowane do czasów współczesnych. Liderem grupy jest Jacek Schmidt, który w lutym 2021 roku, skompletował zespół składający się z pięciu osób, w tym trzech żołnierzy zawodowych.

Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół Big Cyc. Grupa ma na swoim koncie tysiące koncertów w Polsce i nie tylko. Wielokrotnie zdobywała złote i platynowe płyty. Piosenka "Berlin Zachodni" była wybrana przebojem 1990 roku. Za utwór pt. "Makumba" zespół otrzymał nagrodę stacji radiowych Play Box (1997). Takie hity, jak "Rudy się żeni", "Świat według Kiepskich", "Dres", "Facet to świnia" czy "Ballada o smutnym skinie" znają wszyscy w Polsce. W 2014 roku magazyn "Teraz Rock" zaliczył płytę "Z partyjnym pozdrowieniem" do grupy 25 najważniejszych "krążków" polskiego rocka ostatnich 25 lat. Koncerty Big Cyca to widowiskowe, dynamiczne show, pełne humoru, zabawy i znanych przebojów, w trakcie których refleksja nad kondycją współczesnego człowieka zagubionego w świecie technologii oraz korporacji miesza się ze zjadliwą ironią i satyrą. Zespół przez krytykę nazywany jest "Partyzantami śmiechu".