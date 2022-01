Gmina Gołuchów. Ferie z kulturą. Co przygotowano dla dzieci?

Ferie z kulturą. Co przygotowano dla dzieci w Gołuchowie?

17 stycznia 2022 roku dzieci w Wielkopolsce i czterech innych województwach rozpoczynają ferie zimowe. Co na ten czas przygotowano dla najmłodszych mieszkańców gminy Gołuchów? Od poniedziałku do czwartku wspólnymi siłami samorząd gminy, Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek, biblioteka oraz pełnomocnik wójta ds. profilaktyki uzależnień organizują ferie z kulturą. Co w programie? Dzieci będą mogły obejrzeć spektakl teatralny "Renifer Niko ratuje zimę" w wykonaniu aktorów z Teatru Blaszany Bębenek. Zaplanowano spotkanie z leśnikiem. Temat przewodni to "ptaki naszych lasów zimą". Kolejna atrakcja to warsztaty recyklingowe "Eko-desing" z "CalisiaART". Będzie Strefa Artystyczna Uciechowo, a w niej: zabawy integracyjne, ścieżka sensoryczna czy tworzenie leśnych lampionów ledowych w szkle. Nie zabraknie animacji, gier i zabaw ruchowych oraz zajęć czytelniczych, literackich quizów. Zajęcia potrwają od 17 do 20 stycznia, od godziny 10 do 14 w Szkole Podstawowej w Gołuchowie (świetlica). Oferta skierowana jest do uczniów klas I-IV placówek oświatowych z terenu gminy.