Gmina Gołuchów. Dwa samochody zderzyły się w Krzywosądowie

Kolizja w Krzywosądowie. Zderzyły się dwa samochody

W piątek, 11 marca 2022 roku, o godzinie 12.50 w Krzywosądowie doszło do zderzenia dwóch samochodów. - Kierowca pojazdu marki Kia 32-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego skręcał w lewo z DK11 i w tym momencie został uderzony przez samochód marki Fiat. W sprawie kolizji zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Przypomnijmy, że tego samego dnia do bardzo groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Sośniczka. 23-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy fiata - 65-latkowi z powiatu krotoszyńskiego, w wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów. Jedna osoba została przewieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szczegóły - kliknij TUTAJ.