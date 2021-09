Gmina Gołuchów. Ból brzucha przerodził się w walkę o życie! 14-letni Kamil zmaga się z chorobą nowotworową

Nic nie zapowiadało takiego koszmaru. Kamil, jak każdy nastolatek, lubił aktywnie spędzać czas, spotykając się z kolegami i jeżdżąc na rowerze. W styczniu u chłopca zdiagnozowano chorobę nowotworową - chłoniak Burkitta, a wszystko zaczęło się od bólu brzucha. - Zaniepokoiło to moją mamę i pomimo, iż lekarz twierdził, że to niestrawność postanowiła wykonać badanie krwi oraz USG brzucha. Wynik badań nie był jednoznaczny, więc skierowano mnie na badania do szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Lekarze podjęli decyzję o chemioterapii. Nie znosiłem jej najlepiej (gorączka, spadek wagi, wielokrotne przetaczania krwi i płytek), co gorsza doprowadziła do uszkodzenia jelita - opowiada Kamil.

Chłopiec przeszedł operację resekcji jelita i wyłonienia stomii. By choroba się nie wróciła potrzebny jest przeszczep. - Ponieważ moi rodzice nie są w stanie sami pokryć wszystkich kosztów, proszę Was o pomoc finansową. Jest ona potrzebna na nierefundowane leki, specjalną chemię (kosmetyki po przeszczepie), środki do dezynfekcji, rehabilitację. Będę także wdzięczny za modlitwę. Wierzę, że Państwa pomoc sprawi, iż będę mógł wrócić do szkoły i żyć jak każdy nastolatek - mówi Kamil.