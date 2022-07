Gmina Gołuchów. Artystyczny eksperyment zakończył się sukcesem! Premierę spektaklu „Pan_na Gołuchowie” publiczność nagrodziła owacjami

Przygotowywali się kilka miesięcy. Podczas warsztatów pracowali nad gestami teatralnymi, technikami aktorskiego mówienia, wykorzystywaniem siły głosu, interpretacją tekstu, scenami dialogowymi. Oswajali się z tremą, przełamywali nieśmiałość. Dla wielu z nich piątkowy występ był artystycznym debiutem. Debiutem bardzo udanym, o czym świadczyła reakcja publiczności, która nagrodziła aktorów-amatorów długimi owacjami. Były gratulacje, kwiaty i uściski.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Od samego początku założyliśmy, że nie robimy castingu. Kto chciał i miał ochotę wziąć udział tym w projekcie, zrobił to. Podstawowa trudność polegała na opracowaniu i zrealizowaniu takiej strategii, w której każdy ma okazję się „nagrać”, odnaleźć we właściwej scenie. Myślę, że to nam się udało. W większości nasi aktorzy po raz pierwszy wystąpili w tak długim, wymagającym koncentracji przedstawieniu. Nie było suflerów, żadnych podpórek. Znakomicie poradzili sobie z tym wyzwaniem - opowiada Marek Chojnacki, scenarzysta i reżyser.