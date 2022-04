Gmina Gołuchów. 10 lat minęło jak jeden dzień! Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek" świętowało jubileusz w gronie przyjaciół i sympatyków

Jubileusz GCK „Zamek". Wszystko zaczęło się w 2012 roku

10 lat minęło jak jeden dzień. 28 lutego 2012 roku Rada Gminy Gołuchów podjęła uchwałę powołującą do życia Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek". Dyrektorem powstałej instytucji mianowano Patrycję Walerowicz-Wojtkowiak.

Pracowałam wówczas w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. promocji, kultury i współpracy zagranicznej. Szczerze mówiąc nie wiedziałam, że samorząd z inicjatywy pana wójta planuje stworzyć samodzielną jednostkę. Było to dla mnie zaskoczenie, ale również miła niespodzianka, gdy mojej osobie zaproponowano stanowisko dyrektora. Otrzymałam awans zawodowy oraz instytucję, którą było trzeba w całości zagospodarować - wspominała na naszych łamach w niedawnym wywiadzie.

Dyrektor GCK od razu wzięła się do pracy. Przeprowadziła dużo analiz, rozmów z mieszkańcami dotyczących potrzeb kulturalnych. Z tego w największym stopniu czerpała inspiracje do tworzenia imprez, warsztatów, koncertów, wydarzeń, itd. A przez dekadę działo się wiele. Wystarczy wspomnieć Święto Polskiej Niezapominajki zazwyczaj łączone z rajdem rowerowym, koncerty noworoczne, wydanie 7 pozycji popularnonaukowych, akcję promocyjną „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”, działalność grupy GołBREAK, opiekę nad Zespołem Pieśni i Tańca „Żychlinioki”, warsztaty taneczne i teatralne, zajęcia kreatywne, naukę rysunku. Przykłady można mnożyć.