Gmina Gizałki zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Pierwszy krok w całym procesie stanowi przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowane z terenu gminy. W związku z tym władze gminy proszą osoby zainteresowane programem o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 8) do 29 listopada (ankiety można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej: bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia)). - Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez urząd gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone i związane - mówi wójt Robert Łoza.