Gmina Gizałki zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W najnowszej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Bruksela ma kłaść nacisk na rozwój większych aglomeracji niż ta kalisko-ostrowska, w której mieszka około 360 tys. osób. Stąd pojawiła się szansa na rozszerzenie Stowarzyszenia o kolejne miasta i gminy. Mocno zabiega o to Pleszew, a plany władz powiatu zakładają przystąpienie wszystkich naszych samorządów. Burmistrzowie i wójtowie mają już za sobą spotkanie ze starostą Maciejem Wasielewskim, na którym dyskutowali o dołączeniu do Aglomeracji. Teraz włodarze zapoznają z tematem radnych.

Wstępne zainteresowanie przystąpieniem do Stowarzyszenia wyrazili gizalscy rajcy. - Tam, gdzie nas nie ma, nie mamy nic do powiedzenia, dlatego moim zdaniem, jeśli będzie taka możliwość, powinniśmy spróbować - mówi przewodniczący Roman Rojewski. - Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie gminy powiatu pleszewskiego zdecydowały się na taki krok. Wtedy nasz głos byłby bardziej słyszalny - dodaje Piotr Lis. - Czy my tam będziemy mieć swojego reprezentanta, bo w spółce śmieciowej też jesteśmy, a na nic nie mamy wpływu? - dopytuje Krzysztof Walendowski. - To Stowarzyszenie działa na podobnych zasadach co Leader. Każda gmina ma przedstawiciela, w każdej chwili można też z niej wystąpić - odpowiada wójt Robert Łoza.