Gmina Gizałki. "Zaduszki poetyckie w Gizałkach". Promocja audiobooka poświęconego poetom i wieloletniej dyrektor Gminnego Centrum Kultury

- Znaczną część życia poświęciła krzewieniu kultury. Towarzyszyło jej zawsze poczucie misji i służby do spełniania wobec lokalnej społeczności. Pani dyrektor pozostawiła po sobie dorobek kulturalny, który to my teraz musimy pielęgnować. Niektóre przedsięwzięcia pani Joli wpisały się już w tradycję naszej gminy - mówił Judyta Podsadna obecna dyrektor GCK, która przez lata współpracowała z Jolantą Roszak.

Stały punkt

Ten pierwszy to poeta i prozaik urodzony 29 października 1934 r. w Białobłotach. Debiutował w 1966 r. wierszem "Wrzosowisko" w 13. numerze „Tygodnika Kulturalnego”. W latach 1975-1979 pełnił funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gizałkach. Należał do Związku Literatów Polskich, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszkał w Leśnictwie Biała Królikowska we wsi Dziewiń Duży. Zmarł 5 marca 1997 r. Drugi przyszedł na świat w Gizałkach. Był pisarzem, poetą, członkiem Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich, animatorem kultury, autorem tekstów do ponad stu piosenek. Swój pierwszy utwór napisał w piątej klasie szkoły podstawowej. Zadebiutował w Poznaniu w 1978 r. zbiorem wierszy "Człowiek", za który zdobył wyróżnienie w turnieju "O Zieloną Wazę". Zmarł w 2015 r. w wieku 61 lat.