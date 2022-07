Gmina Gizałki. Z Rokutowa do Rudy Wieczyńskiej. Ponad 60 osób wzięło udział w spływie kajakowym. Na tym atrakcje się nie skończyły

Ponad 60 osób wzięło udział w spływie kajakowym, a później bawiło się w Rudzie Wieczyńskiej

Z Rokutowa do Rudy Wieczyńskiej. Taką trasę pokonali miłośnicy sportów wodnych, którzy zdecydowali się wziąć udział w spływie kajakowym zorganizowanym przez Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach, a także KGW i OSP w Rudzie Wieczyńskiej. Dopisała pogoda, dopisała frekwencja. Na starcie pojawiło się 61 osób. Grupa kajakarzy o godzinie 9 wyruszyła z gminy Pleszew i po kilku godzinach dotarła do mety. A tę wyznaczono w właśnie w Rudzie Wieczyńskiej. Miejscowość powoli przygotowuje się do przypadającego w 2023 roku pięknego jubileuszu 500-lecia. Z tej okazji już teraz mogliśmy podziwiać kilka wystaw.