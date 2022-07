Gmina Gizałki. Wianki na wodzie i wspólna zabawa przy muzyce. Festyn Świętojański w Nowej Wsi przyciągnął tłumy

Festyn Świętojański w Nowej Wsi

W sobotę, 2 lipca 2022 roku, na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi w gminie Gizałki odbył się Festyn Świętojański. Początek obfitował w moc atrakcji dla dzieci. Były zabawy z animatorami, dmuchańce, malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczy, ekostrefa warsztatowa z Fundacją Animacja, wesołe miasteczko, festiwal baniek mydlanych i kolorowe szaleństwo z proszkami holi. Podczas festynu odbył się Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Gizałki. Relację z tej części imprezy znajdziecie TUTAJ.

Na scenie zaprezentowały się zespoły Discoboys i Power Play, które porwały publiczność do wspólnej zabawy. Po zakończeniu koncertów przyszedł czas na widowisko obrzędowe nawiązujące do tradycji „Nocy Świętojańskiej”. Jest to słowiańskie święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju i płodności, radości oraz miłości, związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Punktem kulminacyjnym było puszczenie przez dziewczęta wianków do wody.