Gmina Gizałki. Święto patrona szkoły z symbolicznym odsłonięciem muralu

Szkoła w Tomicach uroczyście obchodziła święto patrona

17 grudnia 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach uroczyście obchodziła święto patrona szkoły. W tym roku było to szczególne wydarzenie z kilku powodów. Równo 80 lat temu żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z oddaniem i poświęceniem bronili afrykańskiej twierdzy Tobruk. Polacy zostali tam przetransportowani drogą morską w połowie sierpnia 1941 roku i bronili tego miejsca wraz z Australijczykami, a następnie Brytyjczykami przez kilka miesięcy, tj. do grudnia 1941 roku, kiedy to brytyjska ofensywa wyzwoliła twierdzę po ośmiu miesiącach ciągłego oblężenia. W trakcie obrony Tobruku Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich poniosła straty liczące ponad 100 poległych, około 400 rannych i kilkuset chorych.