Gmina Gizałki. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo

Wypadł z drogi i uderzył w drzewo

W sobotę około godziny 14 służby zostały zadysponowane do zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 443 w gminie Gizałki. - Po przybyciu na miejsce zastaliśmy samochód osobowy, który wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Osoby uczestniczące w kolizji nie wymagały pomocy medycznej. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem - relacjonują druhowie z OSP Białobłoty. W akcje brali udział również druhowie z Gizałek, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. - Do zdarzenia doszło w miejscowości Krzyżówka. 31-letni mieszkaniec powiatu obornickiego, kierując samochodem marki Mercedes, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzew - podkreśla st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.