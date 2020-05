Gmina Gizałki. Przedszkola pozostaną zamknięte przynajmniej do 24 maja

Zarówno oddziały przedszkolne działające przy szkołach w Białobłotach, Tomicach i Wierzchach, jak i Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi pozostaną zamknięte przynajmniej do 24 maja. W przypadku trzech pierwszych placówek rodzice nie dokonali zgłoszenia zamiaru uczęszczania ich dzieci na zajęcia opiekuńcze, natomiast w Przedszkolu Publicznym „Smerfy" w Nowej Wsi dokonano wstępnej analizy, co do możliwości funkcjonowania przedszkola dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Wójt Robert Łoza na razie jednak nie zdecydował się na otwarcie placówki. - Ze względu na realne zagrożenie epidemiczne i w trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodzin, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie oraz po gruntownej analizie wytycznych ministerstw, co do wymogów dla tego typu placówek, które mogą funkcjonować w okresie pandemii, wyraziłem zgodę dyrektorowi Przedszkola Publicznego ,,Smerfy” w Nowej Wsi na zawieszenie zajęć do 24 maja - tłumaczy gospodarzy gminy Gizałki. - Decyzje o dalszym funkcjonowaniu placówek oświatowych będę podejmował na podstawie bieżącej analizy sytuacji epidemicznej i prawnej - dodaje.