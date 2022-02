Gmina Gizałki. Pożar budynku gospodarczego w Wierzchach

Pożar w gminie Gizałki. W miejscowości Wierzchy palił się budynek gospodarczy

W poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, doszło do pożaru w gminie Gizałki. Palił się budynek gospodarczy o drewnianej konstrukcji. Na miejsce został zadysponowany zastęp JRG PSP w Pleszewie oraz trzy zastępy OSP z gminy Gizałki. - W chwili obecnej pożar został opanowany. Trwa dogaszanie. W budynku składowane było drewno - mówił przed godziną 11 kpt. Paweł Mimier, dowódca JRG PSP w Pleszewie.

To kolejny pożar w ostatnich tygodniach, do którego doszło na terenie gminy Gizałki. Wszystko wskazuje na to, że w okolicy grasuje piroman. Mieszkańcy żyją w strachu. - Jak tylko pies zaszczeka, wszyscy włączają światła, wychodzimy z domów i sprawdzamy, czy nic złego się nie dzieje - opowiadają. Pierwsze pożary miały miejsce nocą, teraz coraz częściej takie zdarzanie mają miejsce w ciągu dnia.