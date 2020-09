Gmina Gizałki. Osy na strychu budynku mieszkalnego. Strażacy uporali się z zagrożeniem

W niedzielne popołudnie druhowie zostali zadysponowani przez dyspozytora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie do miejscowego zagrożenia - agresywnych owadów błonkoskrzydłych w Białobłotach. Po dotarciu na miejsce ratownicy ubrani w kombinezony ochronne przystąpili do usunięcia kokonu os zlokalizowanego na strychu budynku mieszkalnego. To była pierwsza tego typu interwencja strażaków z OSP Białobłoty, którzy od ubiegłego roku posiadają kombinezony przeznaczone do takich właśnie działań.

Tego samego dnia do identycznej akcji został zadysponowany zastęp OSP Wierzchy-Leszczyca. Ochotnicy udali się do miejscowości Wierzchy, gdzie w elewacji budynku mieszkalnego także znajdowały się osy. - Na miejscu za zgodą właściciela posesji dokonaliśmy częściowego rozbioru elewacji w celu usunięcia wyżej wymienionych owadów z budynku, który po zakończeniu działań oddano do dyspozycji właściciela - relacjonują druhowie.