Gmina Gizałki. O walorach zdrowotnych oraz możliwościach wykorzystania w życiu codziennym. Warsztaty w Lawenda 4 you

Dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Warsztaty w Lawenda 4 you

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w ramach realizowanego zadania pn. „Warsztaty dla Każdego” zorganizowało wyjazdowe warsztaty lawendowe dla trzech grup wiekowych: młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Każda brała udział w cyklu trzech zajęć.

- Podczas pierwszego spotkania uczestnicy projektu poznali podstawowe zagadnienia związane z uprawą lawendy, przygotowywali samodzielnie podłoże i następnie sadzili lawendę. Gospodarze opowiadali o podstawowych odmianach rośliny, a także o jej walorach zdrowotnych oraz możliwościach wykorzystania w życiu codziennym. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał sadzonkę - opowiada Judyta Podsadna, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

Z kolei podczas drugiego spotkania uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, co można zrobić z lawendy i do czego można ją wykorzystać. - Wykonano przepiękne mydełka, pachnące zawieszki z wtopionymi suszonymi kwiatami lawendy i nie tylko. Uczestnikom dostarczono także wiedzy, w jaki sposób przygotować naturalną sól do kąpieli - kontynuuje opowieść Judyta Podsadna.