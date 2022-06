Gmina Gizałki. Najlepsi uczniowie odebrali pamiątkowe statuetki. To nie była jedyna nagroda

Zgodnie z tradycją tuż przed zakończeniem roku szkolnego, uczniowie, którzy w minionych miesiącach osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, stawili się w Urzędzie Gminy Gizałki. Tutaj wójt Robert Łoza wręczył młodym ludziom pamiątkowe statuetki "Wzorowego ucznia" oraz dyplomy. To nie są jedyne nagrody. Samorząd ufunduje również wyróżnionym osobom kilkudniowy wyjazd na kolonie nad morzem.

Na status "Wzorowego ucznia" w roku szkolnym 2021/22 zapracowali:

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Szkoła Podstawowa w Gizałkach

Szkoła Podstawowa w Tomicach

- Życzę wam, żeby te osiągnięcia, wiedzę i umiejętności udało się przełożyć na dalsze etapy kształcenia. To czego nauczyliście się w szkole podstawowej będzie miało wpływ na wasze życie. Macie zaledwie kilkanaście lat, przed wami cała kariera naukowa czy zawodowa. Każdy z was posiada określone predyspozycje, talenty, które trzeba odkryć i pójść w tym kierunku, rozwijać się i osiągnąć sukces. Dla każdego oznacza on coś innego. Dla jednych będzie to założenie rodziny, dla drugich zdobycie pracy, dla innych kariera naukowa. Dziękuję nauczycielom, którzy kształtowali waszą wiedzę - mówił wójt Robert Łoza.